Meteoroloji'den Marmara için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Marmara için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Hava durumuna ilişkin bilgilendirme yapan Meteoroloji, İstanbul için sarı uyarısı yaparak yağmur ve rüzgar şiddetine bağlı meydana gelebilecek kazalara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerine karşı hava tahminlerini açıkladı.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarıları yapan Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde özellikle İstanbul için sarı uyarı yaptı.

Yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış görüleceğine dair açıklamalarda bulunan Meteoroloji, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu.

ŞİDDETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden eseceği belirtildi.

FIRTINANIN ŞİDDETİNE KARŞI HASAR UYARISI

Meteoroloji'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.