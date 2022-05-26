Meteoroloji'den Marmara için uyarı: Sıcaklıklar normalin üzerinde olacak

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, sıcaklıklar hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde olacak.

Marmara bölgesinde, soğuk geçen kışın ardından hava sıcaklığı hissedilir bir şekilde arttı. Yağmurlu ve soğuk havalar, yerini güneşe bıraktı.

Güneşi gören vatandaşlar, montlarını çıkarıp yazlık kıyafetlerini giymeye başlarken, Meteoroloji'den hafta ortası için uyarı geldi.

Yapılan uyarıda, sıcaklıkların normalin üzerinde olacağı belirtildi.

Sıcaklıklar normalin 4-12 derece üzerinde olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, Marmara bölgesindeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-12 derece üzerinde olacağı belirtildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artarak, Marmara Bölgesi’nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Edirne 35’i, Sakarya 37 dereceyi görecek

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 27-33, Edirne’de 32-35, Sakarya’da 32-37 derece olması tahmin ediliyor.

Ülke genelinde, 5 günlük hava tahminleri ise şöyle: