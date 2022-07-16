Meteoroloji’den Muğla’ya orman yangını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı.

Orman yangınları canımızı yakmaya devam ederken yeni bir uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama ile Muğla ili ve ilçeleri için orman yangını uyarısı yaptı.

"Muğla ili orman yangın risk değerlendirmesi" başlığıyla verildi



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan uyarı, "Muğla ili orman yangın risk değerlendirmesi" başlığı adı altında yapıldı.

İHA'nın haberine göre, yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

Tedbir vurgusu yapıldı

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Muğla ili genelinde 17 Temmuz 2022 Pazar günü ile 18 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerine kadar yüksek sıcaklık sahil kesimlerinde (38-42 derece ) iç kesimlerde (32-36 derece) ve düşük nem (%10-30) ve kuvvetli rüzgar (Kuzey ve Kuzey Doğu yönlerden 30-50 km/ hız) beklenmektedir. Beklenen sıcak ve kuru hava ile birlikte kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.



