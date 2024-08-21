Meteorolojiden sağanak uyarısı! Bazı bölgelere yağış geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminine göre, bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu kapsamda vatandaşlara uyarılar yapıldı.

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu tahmin raporuna göre, bu hafta ülke genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

HAVA DURUMU RAPORU: BAZI BÖLGELERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Ancak, bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar görülebileceği belirtiliyor.

Raporda, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde kalacağı ifade edilirken, kuzeybatı bölgeler ile Doğu Anadolu'nun doğusunda hava durumunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli çevreleri ve Tekirdağ'ın iç bölgelerinde, ayrıca Hakkâri ve Van'ın doğusunda yağışlar bekleniyor. Çarşamba günü ise Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

DİĞER BÖLGELERDE HAVA DURUMU: AZ BULUTLU VE AÇIK

Diğer bölgelerde ise hava genel olarak az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji'nin yaptığı uyarıya göre, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Çarşamba öğle saatlerinden sonra bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulanıyor.