Meteoroloji’den sarı kodlu uyarı: İstanbul’da sel ve doluya dikkat

Meteoroloji, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı sarı kodlu uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan uyarıya göre, sabah saatlerinde İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki ilçeleri ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olmaya başladı.

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak yağış görülecek. Yağışların Muğla, Antalya, Tekirdağ, İstanbul, Isparta ve Burdur'da kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise 2 ila 5 derece düşecek.

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji'nin MeteoUyarı sistemine göre bugün için İstanbul, Tekirdağ, Muğla ve Antalya için sarı uyarı, Isparta ve Burdur için ise turuncu alarm verildi. MGM, alarm verilen illere gökgürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile Isparta’nın güney, Burdur’un doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyardı.