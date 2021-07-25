Meteoroloji'den Trabzon, Rize ve Artvin için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Trabzon, Rize ve Artvin için şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz'de yer alan illerde şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarı ile Orta ve Doğu Karadeniz illerinde şiddetli yağış beklendiği dile getirildi.

Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde salı günü aşırı yağış öngörülüyor.

METEOROLOJİ, ORTA VE DOĞU KARADENİZ'İ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada vatandaşlar ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon’un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor.”

NE OLMUŞTU?

Rize’de 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baba ocağı Güneysu ilçesi olmak üzere, merkeze bağlı Muradiye beldesi, Çayeli’ne bağlı Büyükköy beldesi ve yine merkeze bağlı Salarha beldesinin bir kısmında sel ve heyelan meydana geldi.

Meydana gelen sel ve heyelanlarda ise Aynur Karali (66) ile oğlu Mustafa Karali (35) ve engelli kızı Ayşe Karali (27) Güneysu’nun Ballıdere köyünde, Adem Yanık Güneysu’nun Asmalı Irmak köyünde, Hacere Mert (75) ve eşi Nuri Cemal Mert (80) ise merkeze bağlı Muradiye beldesinde hayatını kaybetti.

Güneysu ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan ve Halil usta olarak bilinen Hasan Arıcı’yı arama çalışmaları Güneysu Deresi’nde, diğer kayıp şahıs Batuhan Delihasan’ı arama çalışması ise merkeze bağlı Muradiye beldesinde devam ediyor.

13 Temmuz 2020 günü ise Çayeli ilçesi ve ilçeye bağlı Madenli Beldesi’nde sel ve heyelanlar meydana geldi. Şiddetli yağıştan ötürü ilçe merkezinde Şairler deresinin taşması sonucu binaların zemin katlarını ve birçok iş yerini su bastı.

Cadde ve sokaklarda park eden ve hareket halinde olan araçlar da sel sularının altında kaldı.

Yağıştan dolayı sele kapılarak kaybolan Ali Uzun’un cansız bedenine ulaşılırken, hastanede tedavi gören Havva Tüysüz ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

ARTVİN'DE 4 ÖLÜ, 1 KAYIP

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 12 Temmuz 2020 meydana gelen sel ve heyelanda 4 kişi hayatını kaybederken, milyarlarca liralık da maddi hasar meydana geldi.

Yusufeli Barajı inşaatının yer aldığı şantiyede meydana gelen sel ve heyelanda yapılan incelemelerde çok sayıda araç ve iş makinesi toprak altından kalırken şantiye alanında ise koğuşlar, ofisler bölgesindeki binalar, atölye ve ambarın tamamen kullanılamaz hale geldi.

Artvin’de 22 Temmuz 2021 günü şiddetli yağışlar sonrasında Murgul ilçesinde dere sularına kapılarak kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor. Artvin’in Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit’in nişanlı olduğu ve önümüzdeki eylül ayında evlenmeyi planladığı öğrenildi.