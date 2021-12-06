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    Meteorolojiden yarın için fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için yarın fırtına uyarısında bulundu.
    • AA
    • 06.12.2021 - 19:40
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    Meteorolojiden yarın için fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

    KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ÇARŞAMBA'YA KADAR ETKİLİ OLACAK

    Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ağaç ve direk devrilmelerine, çatı uçmasına, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması istendi.

    Meteorolojiden yarın için fırtına uyarısı #1

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