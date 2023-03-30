Meteoroloji'den yeni uyarı! Deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yüzyılın felaketini yaşayan bölgede beklenen hava durumunu açıkladı.
Yapılan bilgilendirmede, deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi.
Yarın sabahtan itibaren Hatay, Adıyaman ve Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Elazığ'ın güneyinde, kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Vatandaşlar uyarıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Yapılan son değerlendirmelere göre; 31.03.2023 Cuma günü Hatay, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Elazığ'ın güneyi ile Adıyaman'ın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.