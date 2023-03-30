Meteoroloji'den yeni uyarı! Deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar bekleniyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabahtan itibaren depremden etkilenen 6 ildeki vatandaşları ulaşımda aksama, çadır uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

ensonhaber.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yüzyılın felaketini yaşayan bölgede beklenen hava durumunu açıkladı.

Yapılan bilgilendirmede, deprem bölgesinde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı belirtildi.

Yarın sabahtan itibaren Hatay, Adıyaman ve Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Elazığ'ın güneyinde, kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Vatandaşlar uyarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: