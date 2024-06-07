Meteoroloji'nin Ankara uyarısı: Kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor

AA & Ensonhaber

Ankara'da sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı. Valilik, Başkent için yeni bir uyarı yayınladı.

Daha önce ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olmaları istenmişti.

Ankara Valiliği'nin son açıklamasında, kent sakinleri için 'tedbirli olun' çağrısı yapıldı.

Kuvvetli gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilerine işaret edilerek şöyle denildi:

Bugün öğle saatlerinden itibaren Ankara il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.



Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.