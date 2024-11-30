Meteoroloji’ye göre yarın Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor

Haber Merkezi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1. Bölge Müdürlüğü, yarın ulaşımı aksatacak boyutta bir kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.
İstanbul Valiliği, "Denizlerimizde fırtına bekleniyor." diyerek, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, 1. Bölge Müdürlüğü'nün verdiği bilgileri yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:
Meteoroloji’ye göre; Marmara’da rüzgarın, yarın (01.12.2024 Pazar) ilk saatlerde batısında, akşam saatlerinde genelinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.
Fırtınanın, Pazartesi (02.12.2024) günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
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