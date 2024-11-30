Haberler



Gündem



Meteoroloji’ye göre yarın Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji’ye göre yarın Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor İstanbul Valiliği, Meteoroloji’ye dayandırdığı bilgiye göre yarın ilk saatlerde Marmara Denizi'nde başlayacak fırtınanın, ertesi günün sabahına kadar süreceği bilgisini paylaştı.