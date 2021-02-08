Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlar meteorolojik renk kodlarının anlamını merak ediyor. Peki, MeteoUyarı nedir?

Kuvvetli meteorolojik gelişmelerde vatandaşları uyarmak amacıyla geliştirilen MeteoUyarı sistemi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2019’da hayata geçirildi. Vatandaşlar artık "yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı" renk kodlarıyla uyarılıyor.

'’Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın’’ sloganıyla tanıtılan yeni sistem, Avrupa Birliği ülkelerinde de bulunuyor.

Peki, MeteoUyarı nedir? Meteorolojik renk kodları ne anlama geliyor?

İşte, MeteoUyarı uygulaması hakkında bilmeniz gerekenler...

METEOUYARI NEDİR?

Renkli uyarı sistemi uygulaması, kurumun ''www.mgm.gov.tr'' internet sitesinde başladı. Bu uygulamayla hava durumu renkli uyarı sistemiyle veriliyor.

Hazırlanan "Türkiye için uyarı durumu" haritasında her il ve ilçe, şiddetli meteorolojik hadise riskine göre, kırmızı, turuncu, sarı ya da yeşil renklerden biriyle gösteriliyor.



RENKLİ UYARILARIN ANLAMI

MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyledir:

KIRMIZI RENK: Kırmızı, havayla ilgili ‘çok tehlikeli durum’un olduğunu göstermektedir. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edildiğinde bu renkle uyarı yapılmaktadır. Haritada kırmızı rengin olduğu yerde büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülmektedir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit edecek nitelikte kabul edilmektedir. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin sıklıkla takip edilmesi önem taşımaktadır.

TURUNCU RENK: Turuncu, havayla ilgili ‘tehlikeli durum’larda kullanılmaktadır. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmememktedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel olduğu için çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekmektedir.

SARI RENK: Sarı, havada ‘potansiyel tehlike durumu’na işaret etmektedir. Tahmin edilen meteorolojik hadise, olağan dışı olmamakla birlikte meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunmaktadır.

YEŞİL RENK: Yeşil ile belirtilen yerde uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadisenin tahmin edilmediği anlaşılmaktadır.

