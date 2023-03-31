Meteroloji uyardı! İzmir'de kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Şanlıurfa ve çevresinde sele neden olan sağanak yağış sonrasında, Meteroloji uyarılarına karşı çok daha duyarlı hareket ediliyor.

DHA

Yurdun genelinde yaşanan rüzgar ve sağanak yağış yatışsa da şimdi de Meteroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir genelinde bir uyarı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı.

Kuvvetli rüzgar yarın başlayacak

Buna göre, yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği uyarısı yapılarak, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

"Çatı uçmasına dikkat"

Açıklamada, şu bilgiler verildi:

Cumartesi günü; İzmir il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), yer yer hamleli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Fırtına pazar günü sabah saatlerine kadar sürecek

Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.