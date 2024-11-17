Meterolojiden 3 ile sarı kodlu uyarı

Haber Merkezi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu (Erzincan ve Şırnak haric), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, güney kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILARKUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Artvin ve Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

3 İLE UYARI

Adana, Antalya ve Mersin için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

YILDIZ DAĞI KAYAK MERKEZİ'NDE KAR ETKİLİ OLDU

İl merkezinde sağanak yaşanırken, kente 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde ise kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sezon hazırlıklarının devam ettiği kayak merkezinde karın ardından Yıldız Dağı'nın zirve kısımları kısmen beyaza büründü.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

ARDAHAN'DA İKİ KARA YOLU BUZLANMA NEDENİYLE AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi.

Bu kara yolları tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Araçların ilerlemekte güçlük çektiği Ardahan-Şavşat kara yolunda ise zincirsiz ağır tonajlı araçlara izin verilmiyor.

Ekipler, yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olması bekleniyor.

BURSA 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

EDİRNE 1°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu,

A.KARAHİSAR 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'in kıyıları ile Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 15°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 15°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 0°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam ilk saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak ve Erzincan haric) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu

KARS -7°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

MALATYA 1°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 6°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 10°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutlu