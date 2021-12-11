METİ, Kara Kuvvetleri envanterinde

Araç dışına çıkmadan EYP'lere müdahale edebilmek amacıyla üretilen Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Aracı (METİ), askerlerimizin kullanımına hazır.

Türk savunma firmaları Türk askeri için yenilikler üretmeye devam ediyor.

Son olarak Savunma Sanayii Başkanlığı ile BMC firması arasında yapılan anlaşma kapsamında çalışmaları tamamlanan yerli ve milli araç METİ, Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi.

EYP'LERE MÜDAHALEDE YENİ DÖNEM

METİ, araç dışına çıkmadan el yapımı patlayıcılara yönelik keşif, tespit, teşhis ve kısmi müdahale yapabilmek amacıyla üretildi.

Mehmetçik'in yeni yardımcısı METİ sahada

MEHMETÇİK'İN SAHADAKİ YENİ YARDIMCISI

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, açıklama yaparak "Başkanlığımız ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalanan Taktik Tekerlekli Araçlar-2 Projesi kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacı çerçevesinde yol ve güzergah aramalarında şüpheli noktaların araç dışına çıkmadan mayın ve el yapımı patlayıcı maddelere yönelik keşif, tespit, teşhis ve kısmi müdahale yapabilmek amacıyla METİ aracı kabul faaliyetleri tamamlanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine ilk kez alınmıştır." dedi.

YÜKSEK BALİSTİK KORUMA

METİ, yüksek balistik koruma ve mayın koruması, 9 personel taşıma kapasitesine; karıştırma köreltme sistemi, yangın söndürme sistemi ve stabilizasyon için hidrolik ayaklara sahip.

UZAKTAN KOMUTA SİSTEMİ

Araç üzerinde bulunan çok amaçlı robot kol, araç içinden kullanabiliyor. Ayrıca araç dışından da uzaktan komuta sistemi ile kontrol edilebiliyor.

KAMERA BAKIŞIYLA ERİŞİM KOLAYLIĞI

Erişimi zor bölgelere kamera ile bakabilmeyi sağlıyor. Erişimi zor bölgelerdeki malzemeleri ise tutup çekebiliyor.

Ayrıca çok amaçlı robot kol ataşmanlarından; dedektör ile kablo tespiti, hilti ile sert zemin kırma, tırmık ile toprağı yumuşatma, kepçe ile taşıma, kesici ile kablo kesme gibi fonksiyonlar yerine getirilebiliyor.