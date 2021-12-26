Metil alkolün az tüketilmesi bile hayati risk yaratıyor

Sahte alkol kullanımına bağlı metil alkol zehirlenmesi, ölümcül olabildiği gibi uzun vadede, hareket ve algı bozuklukları, kalıcı görme kaybına yol açıyor.

Sahte içkiyle mücadelede operasyonlar artırılırken, zehirlenerek hastaneye yatırılan mağdurlardan acı haberler gelmeye devam ediyor.

Şuana kadar sahte alkol nedeniyle ölenlerin sayısı 73'e ulaştı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, sahte alkol tüketimi sonrası meydana gelen metil alkol zehirlenmesine ilişkin, açıklamalarda bulundu.

BANDROLLÜ ALKOLLER FABRİKADA AYRIŞTIRILIYOR

Yüzbaşıoğlu, normalde alkolün içinde hem etil hem de metil alkol bulunduğunu ancak bandrollü alkollerde bunun kimyagerler tarafından fabrikada ayrılarak satışa sunulduğunu söyledi.

"2-3 KAŞIĞI BİLE ÖLÜMCÜL REAKSİYON GÖSTERİYOR"

Sahte içki satma potansiyeli olan yerlerden alkol alınmaması gerektiği uyarısında bulunan Yüzbaşıoğlu, "Acil servise başvurularda genelde alkolü kendi üreten kişiler metil alkol zehirlenmesiyle geliyor." ifadelerini kullandı.

Yüzbaşıoğlu, bazı alkol bağımlıların kimi zaman kolonya içtiğini ve buna bağlı metil alkol zehirlenmesi yaşadığını da belirterek "Bir çay kaşığı metil alkol içen kişilerde çok ciddi zehirlenme bulgularının olduğu görülmüş, özellikle siz 2-3 çay kaşığı metil alkol tüketirseniz sizde kalıcı görme kayıplarına yol açabilir, hatta siz 2-3 yemek kaşığı aldığınızda size ölümcül bir reaksiyon olarak dönebilir." dedi.

"METİL ALKOLDE 10 SAAT SONRA KLİNİK BULGULAR AĞIRLAŞIYOR"

Metil alkolün yarattığı sarhoşluk bulgularının kısa sürede geçmesinin mümkün olmadığını anlatan Yüzbaşıoğlu, şöyle konuştu:

"Çünkü metil alkolün vücudumuzda parçalanma süresi daha uzundur ve genelde 10 saat sonra klinik tablolar ağırlaşmaya başlar. Santral sinir sistemi bulguları baş ağrısı, bulantı, kusma ve göz sinirlerinde bir hassasiyet oluşur. İlk başta hasta görme bulanıklığı, görme kaybı ve kar yağdı manzarası gibi şikayetlerle acil servise başvuru yapar."

Yüzbaşıoğlu, hayatı tehdit edici fonksiyon bozuklukları yaşayan bu hastalarda acil servise erken başvurunun çok kritik olduğuna dikkati çekti.

"METİL ALKOL BEYİN ÜZERİNDE CİDDİ HASARLARA YOL AÇAR"

Metil alkolün çok toksik bir madde olduğunu ve uzun vadede çok ciddi sağlık problemlerine yol açacağını vurgulayan Yüzbaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle metil alkol santral sinir sistemi yani beyin üzerinde ciddi hasarlara yol açar. Bunlar, ciddi hareket bozuklukları, algı bozukluklarına kadar değişen tabloyla gelir. En önemlisi, görme kaybına yol açar ve bu kalıcı olacaktır, böbrek yetmezliğine götürüp sizi bir ömür boyu diyaliz hastası yapabilir. Dolayısıyla oluşan hasarların geri döndürülmesi çok zordur."

Yüzbaşıoğlu, son dönemlerde sahte alkol üretiminin ve acil servislere buna bağlı başvuruların arttığına dikkati çekerek herkese dikkatli olunması uyarısında bulundu.