Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi duruşu ile ilgili konuşan Feyzioğlu, "Tayyip Bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor, gerçekten gülümsüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Adem Metan'ın 'Peki Sonra' isimli YouTube kanalına konuk oldu.

Metin Feyzioğlu, buradaki konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Metan, Feyzioğlu'na 'Nasıl birisi' sorusuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki düşüncelerini sordu.

"GERÇEK BİR LİDER"

Erdoğan'ın siyasi karakterine değinen Feyzioğlu ise "Tayyip Bey gerçek bir insan, plastik değil. Şimdi bir siyasetçi tipi vardır plastik, öfkesi de sevgisi de duygulanması da hep rol icabıdır. Tayyip Bey gerçekten öfkeleniyor, gerçekten gözleri doluyor, gerçekten gülümsüyor. Bence bu çok önemli bir özellik bir siyasetçi için. Hangi makamda olursanız olun gerçek olmak güzel bir şey ,doğru bir şey." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN SONDAJ GEMİLERİNDEN GURUR DUYUYORUM"

Feyzioğlu, Türkiye'nin Berat Albayrak'ın öncülüğünde aldığı sondaj ve sismik arama gemilerine de büyük övgülerde bulunup şu ifadeleri kullandı;

"Bir başka gurur duyduğum da Türkiye'nin dünyada sayılı sondaj ve denizde sismik arama gemilerinden oluşan filoya sahip olması.

Bakın gemiler çok pahalı ama bu kadar parayı Türkiye neden veriyor diyemezsin Denizine sahip çıkıyor. Denizine sahip çıkmak lafla olmuyor.

Denizine sahip çıkmak o denizde araştırma yapmaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün o muhteşem sözü "Köylü milletin efendisidir" neden? Tarlayı sürüyor. Tarlan eğer sabanla sürülmez işlenmezse o toprak vatan olmuyor. Vatanı taçlandırmak da sadece orayı kılıç hakkıyla almak yetmiyor orayı işlemen gerekiyor. Bu deniz harita üstünde benim. Hayır. Sen o denizde yapman gerekeni yapmıyorsan senin olamaz"

Metin Feyzioğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçek bir lider

Metin Feyzioğlu'ndan sondaj gemisi açıklaması VİDEO