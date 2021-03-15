Metin Feyzioğlu'ndan Esra Elönü'ye özel açıklamalar

Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin kritik dönemlerinde olaylara siyasi olarak bakmadığını yaşananlara milli mesele olarak baktığını anlattı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu 'Arafta Sorular' programının konuğu oldu.

Esra Elönü, Metin Feyzioğlu'na Türkiye'nin geçtiği kritik dönemlerdeki tavırlarını sordu.

"HDP, PKK'YA 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DİYEBİLMELİ"

Esra Elönü'nün terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılması yönündeki tartışmaları hatırlatması üzerine Feyzioğlu, "Siyah beyaz bir soru değil bu. Hiçbir zor sorudan kaçmadığımı göreceksiniz. HDP’nin, PKK’ya samimi olarak ‘sen terör örgütüsün’ diyebilmesi lazım. Beklentimi söylüyorum. Çünkü anayasamıza göre de siyasi partiler demokratik hayatın vazgeçilmezidir. Şiddet ve demokrasi yan yana olmaz, terör ve demokrasi yan yana barınmaz. Bu sebeple bir siyasi partinin terör örgütüne 'sen terör örgütüsün, senin benimle işin yok. Yakamdan düş, uzak dur' demesi lazımdır. Cansa korku Türkiye Cumhuriyeti devletine sığınırsın, çözersin meseleyi." dedi.

Metin Feyzioglu: HDP’nin, PKK’ya samimi olarak ‘sen terör örgütüsün’ diyebilmesi lazım

"GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDAN İTİBAREN MİLLİYİM"

Esra Elönü, "Sizin tabirinizle kendinizi milli olarak güncelleme safhası neden 17-25 Aralık'tan sonra olmadı?" sorusuyla o günlerdeki tavrını sordu.

Feyzioğlu, yaşanan olayların milli mesele olduğunu vurgulayarak "Ben gözümü açtığımdan itibaren milliyim. Hafızalarımızı tazelemekte fayda var. Türkiye'de farklı düşünen insanların birbirini anlamadan hainlikle suçlaması çok yıpratıcı. Oysa çok farklı dünya görüşlerinden olduğunu düşündüğümüz ama bu millet için yüreği çarpan insanlarımız var ve bu insanlar çoğunlukta. 17-25 Aralık döneminde ben sayın Başbakan'dan bir cuma akşamı özel kaleminden randevu istedim ve ertesi gün saat 11!e randevu jet hızıyla geldi İstanbul'daki çalışma ofisinde. Orada sayın Başbakan'a 'bu bir darbe girişimidir' bakın o tarihte pek çok kişi henüz kim kazanacak diye sütre gerisinde beklemekteydi." ifadelerini kullandı.

Metin Feyzioğlu: 17-25 Aralık bir darbe girişimidir

"CHP'DEN ÇOK DARBE YEDİK"

Feyzioğlu, "Siz CHP üyesiydiniz, CHP'den bir darbe yediniz mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Biz ailecek yedik. Çok yedik. Rahmetli babam, baba derim ama dedem, CHP 1960'larda İsmet Paşa, Metin Toker, Bülent Ecevit.. Milliyetçilik oku, en önemli okudur. CHP merkezde kalmalıdır dediği için partiden ayrılmak zorunda kalmıştır. CHP içerisinde gördüm ki; benden bulunduğum mevkii siyasi particilik faaliyetlerinde kullanılması isteniyor. Ben bunu yapamam, bunu yaparsam şu anda 140 bin avukatı temsil ediyorum. Ortak paydamız, siyasi partiler değil bizim. Hiçbir siyasi partinin söylemini tekrarlamadığım için çok ciddi linç kampanyalarına maruz bırakıldım."

Metin Feyzioğlu: Biz ailecek CHP’den darbe yedik