Metin Feyzioğlu, KKTC'nin Lefkoşa Büyükelçisi oldu

Feyzioğlu, büyükelçilik görevlerinin tebliğ edildiği listede yer aldı. Ataması yapılan diğer isimler de belli oldu.

Bir dönem Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini yürüten Metin Feyzioğlu'nun yeni görevi belli oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Feyzioğlu'na büyükelçilik görevi

Listede dikkat çekenlerden biri de Metin Feyzioğlu ile ilgili yapılan atama oldu.

53 yaşındaki Feyzioğlu, yeni görevi kapsamında Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atandı.

Öte yandan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, NATO Daimi Temsilcisi ise Dışişleri Bakanlığı Amerika Genel Müdürü Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü oldu.

Ataması yapılan diğer isimler

Londra Büyükelçiliği'ne Bakan Çavuşoğlu'nun Özel Müşaviri Büyükelçi Koray Ertaş; Atina Büyükelçiliği'ne İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes; Lahey Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Selçuk Ünal; Dakar Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Batı ve Orta Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Nur Sağman getirildi.

Lizbon, Amman, Kanberra...

AA'nın haberine göre; Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürü Büyükelçi Murat Karagöz'ün, Amman Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdür Yardımcısı Erdem Ozan'ın, Vatikan Büyükelçiliği'ne de Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ufuk Ulutaş'ın görevlendirilmesine karar verildi.

Podgoritsa Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Yardımcısı Barış Kalkavan, Kanberra Büyükelçiliği'ne Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Ufuk Gezer, Cibuti Büyükelçiliği'ne İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Cenk Uraz görevlendirildi.

Çavuşoğlu'nun tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri

"Luanda Büyükelçiliği'ne Ufuk Ekici, Gaboron Büyükelçiliği'ne Ahmet İdem Akay, Cakarta Büyükelçiliği'ne Talip Küçükcan, Brazavil Büyükelçiliği'ne Mehmet Raif Karaca, Priştine Büyükelçiliği'ne Sabri Tunç Angılı,

Abidjan Büyükelçiliği'ne Deniz Erdoğan Barım, Kigali Büyükelçiliği'ne Aslan Alper Yüksel, Mogadişu Büyükelçiliği'ne İbrahim Mete Yağlı, Duşanbe Büyükelçiliği'ne Umut Acar, Kampala Büyükelçiliği'ne Fatih Ak, Avrupa Konseyi Daimi Temsilciğine Nurdan Bayraktar Golder,





Akra Büyükelçiliğine Hüseyin Güngör, Buenos Aires Büyükelçiliğine Ömür Budak, Ottava Büyükelçiliğine Esra Demir, Vilnius Büyükelçiliğine Görkem Barış Tantekin, Lima Büyükelçiliğine Serra Kaleli, Oslo Büyükelçiliği'ne Gülin Dinç,

Addis Ababa Büyükelçiliği'ne Berk Baran, Valetta Büyükelçiliği'ne Erdeniz Şen, Lüksemburg Büyükelçiliği'ne Engin Yürür, Nur Sultan Büyükelçiliği'ne Mustafa Kapucu, Brazilya Büyükelçiliği'ne Halil İbrahim Akça,

Muskat Büyükelçiliği'ne Muhammet Hekimoğlu, Tahran Büyükelçiliği'ne Hicabi Kırlangıç, Bükreş Büyükelçiliği'ne Özgür Kıvanç Altan, Kotonu Büyükelçiliği'ne Mesut Koç."





Metin Feyzioğlu kimdir

TED Ankara Koleji'ni 1986 yılında bitirdi. Ardından girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1990 yılında mezun oldu. 1991 yılında Ankara Barosu'na kayıt oldu. 1992 yılında tamamladığı Kamu Hukuku alanındaki yüksek lisansının ardından 1995 yılında doktor unvanı aldı.

1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne Ceza Hukuku alanında yardımcı doçent olarak atandı. Ardından Columbia Üniversitesi'nde hukuk İngilizcesi sertifikasını aldı. 2000 yılında doçent, 2005 yılında profesör unvanı kazandı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne 2007 yılından itibaren bir yıl dekanlık yaptı.

10 Ekim 2010 tarihinde Ankara Barosu'na başkan seçildi. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan Türkiye Barolar Birliği 32'nci Olağan Genel Kurulu'nda Türkiye Barolar Birliği'nin 8'inci başkanı seçildi. Feyzioğlu, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.