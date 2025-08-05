Metin Gürak emekli edildi: Akıllarda FETÖ'yle mücadelesi kaldı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) tamamlandı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, saat 12.10'da başladı.

KARARLAR AÇIKLANDI

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantı sona erdi.

Toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.

METİN GÜRAK EMEKLİ OLDU

Toplantı sonrası alınan kararla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.

FETÖ'CÜLER TARAFINDAN DERDEST EDİLDİ

Gürak, 1960 Mardin doğumlu. 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subayı olarak göreve başladı.

2010'da tümgeneral, 2015'te korgeneral rütbesine terfi eden Gürak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin bekasının korunmasında önemli rol üstlendi.

Darbe girişimi sırasında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan aldığı emirle Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümeni'ne giderek darbecilere direndi.

Daha sonra darbeciler tarafından derdest edilirken diğer komutanlarla birlikte serbest bırakıldı.

"BUNUN HESABINI MUTLAKA VERECEKSİNİZ"

O geceye ilişkin Gürak, "4 kişi yumruklarla bana saldırdı ve beni yere indirdiler. Mukavemet etmeye çalıştım. Bana böyle muamele ettiklerine göre Türk askeri olamayacaklarını söyledim ve 'Her ne yapıyorsanız bunun hesabını mutlaka vereceksiniz' dedim" ifadelerini kullanmıştı.

"DURUMUN VAHAMETİNİ ANLADIM"

Söz konusu askerlerin daha da hiddetlendiğini ve üzerine çullanıp kendisini yere yıktığını aktaran Metin Gürak, "Konuşmamam gerektiğini yoksa beni vuracaklarını söylediler. Beklerken alçaktan uçak sesleri gelmeye başladı. Durumun vahametini anladım." dedi.

2023 YILINDA GENELKURMAY BAŞKANI OLDU

2017'ye kadar EDOK Muhabere Hizmet Destek Eğitim komutanlığı, 2017-2018 yılları arasında Türk Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı ve 2018-2020 yılları arasında ise Genelkurmay II. Başkanlığı görevlerini yürüttü.

2020'de orgeneral rütbesine terfi ettirilen Gürak, 2. Ordu Komutanlığına getirildi.

2023 yılı YAŞ toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Genelkurmay Başkanı olarak atanmıştı.

EŞİ 2020'DE VEFAT ETTİ

Metin Gürak, 2 çocuk ve 1 torun sahibidir.

Eşi Zerrin Gürak, 23 Aralık 2020 tarihinde pankreas tedavisi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 55 yaşında hayatını kaybetti.