Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) tamamlandı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 3 saat süren toplantının sonrasında alınana kararlar açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'na Yaşar Güler'in getirilmesi ile boş kalan Genelkurmay Başkanlığı'na atanan isim belli oldu.
Metin Gürak yeni Genelkurmay Başkanı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanı olarak atandı.
Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.