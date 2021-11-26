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    Metin Gürcan gözaltına alındı

    Deva Partisi Üyesi Metin Gürcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gözaltına alındığını duyurdu.
    • REUTERS
    • 26.11.2021 - 09:51
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 10:25
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    Metin Gürcan gözaltına alındı

    Deva Partisi Kurucu Üyesi aynı zamanda eski asker Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'da gözaltına alındı.

    Metin Gürcan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy'de bulunan evinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını, Twitter hesabından duyurdu.

    "DESTEĞİNİZİ İSTİYORUM"

    İstanbul'daki soruşturmasının ardından Ankara'ya gönderileceği bildirilen Gürcan,  "Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum. Polisler evde... Arama yapıyorlar. Şok oldum. Desteğiniz istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Metin Gürcan gözaltına alındı #1

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