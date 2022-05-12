Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Gürcan hakkındaki itirazı kabul etti. Bunun üzerine Gürcan hakkında yeniden yakalama kararı verildi.

"Casusluk" suçundan tutuklanan Deva Partili Metin Gürcan, dün tahliye edilmişti.

Tahliye yazısının Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na ulaşmasının ardından işlemleri tamamlanan Gürcan, gece saatlerinde serbest bırakılmıştı.

Yeniden tutuklama kararı

Gürcan'ın serbest kalmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

İtirazı kabul eden Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ardından Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

Serbest bırakılmasına itiraz edildi

İtiraz dilekçesinde, dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkati çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendi.

35 yıla kadar hapis istemi

AA'nın haberine göre, Ankara 26. Ağır Mahkemesi, başsavcılığın bu talebini reddetmesi halinde nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermeyi kararlaştırmıştı.

Deva Partisi kurucu üyesi Gürcan, 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanıyordu.