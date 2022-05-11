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    Metin Gürcan tahliye edildi

    Casusluk suçlamasıyla 20 yıla kadar hapsi cezası talep edilen DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, yargılandığı davadan tahliye edildi.
    • 11.05.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 16:41
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    Metin Gürcan tahliye edildi

    Deva Partisi kurusu üyesi Metin Gürcan, ‘askeri ve siyasi casusluk’ ve ‘devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla zincirleme biçimde açıklama’ suçları ile 29 Kasım 2021’de tutuklanmıştı.

    Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada savcı, Gürcan hakkında hazırlanan iddianamedeki bilgilerin devlet sırrı niteliği taşıdığını söyleyerek duruşmanın kapalı yönde görülmesi yönünde talepte bulunmuş ve mahkeme heyeti de duruşmanın kapalı yönde görülmesine hükmetmişti.

    20 yıl hapis cezası isteniyordu

    İddianamede, elde edilen deliller ışığında Metin Gürcan'ın, Türk Ceza Kanunu'nun 328'inci maddesi gereğince 'siyasal ve Askeri Casusluk' suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtilerek, 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

    Tahliyesine karar verildi

    İHA'nın haberine göre; davanın bugün görülen 2. duruşmasında mahkeme, Gürcan’a adli kontrol hükümleri uygulanmasına hükmederek sanığı tutuksuz yargılamak üzere tahliye edilmesine karar verdi.

    Metin Gürcan tahliye edildi #1


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