Metin Gürcan’ın, Suriye politikası hakkında bilgi sızdırdığı tespit edildi

Siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla yargılanan DEVA Partisi kurucu üyelerinden Metin Gürcan’ın, Suriye politikası hakkında yabancı devlet görevlilerine bilgi sızdırdığı ortaya çıktı.

Hakkında ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan DEVA partili Metin Gürcan’ın, teknik takipler neticesinde Türkiye’nin Suriye politikası hakkında yabancı devlet görevlilerine bilgi sızdırdığı ortaya çıktı.

İddianamede, Gürcan’ın, Şubat 2021’de görüştüğü yabancı devlet görevlisine Suriye’nin İdlib kentindeki yapılanmayı, Türk askerlerinin Suriye’deki sayısı veya görevi hakkında detaylı bilgi verdiği ifadeleri yer aldı.

İDDİANAMEDE YER ALAN İFADELER

İddianamede yer alan bilgilere göre, Suriye’den Türkiye’ye dönen askeri birliklerin Rusya’nın güneyden zorlaması olduğunu iddia eden Gürcan'ın, yaptığı görüşmelerde şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

“Türkiye’nin Suriye’ye ilave askeri birlikler göndermeyecek, orada yaklaşık sekiz bin Türk askeri var. Askeri rotasyon amacıyla konumlar değiştirildi. İşin aslına bakıldığında Suriye’de Türk kuvvetlerinin sayısı azaltıldı. Birçok görev yeri kapatıldı ve askerler Türkiye’ye döndü, bunun nedeni Rusların güneyden zorlaması. İdlib’deki bir çok kişi 2021 yılının sonuna kadar Rusya'nın Esad Kuvvetleriyle koordineli bir operasyon yapacağından endişe duyuyor. 2021 yılı içerisinde İdlib’de her şey son bulacak, İdlib’e yatırım yapılmıyor herkes bu operasyonu bekliyor.”





“S-400’LER ANKARA’DA BİR DEPODA TUTULUYOR”

Gürcan’ın faaliyetleri hakkında savcılık kayıtlarında yapılan inceleme neticesinde iddianamede yer alan ifadelerinde, “S-400’ler Ankara’da bir depoda tutuluyor. Ankara dışına çıkarmak imkansız görülüyor. Sadece sistemler test edildi, bu rutin bir test ve anlaşmanın bir parçası. Test atışları yapılmazsa ödeme yapılmayacak, her iki batarya şu anda Ankara’da bulunuyor. Bataryalardan bir tanesi bile operasyonel amaçla Ankara dışına çıkartılması ABD için ilk kırmızı çizgi ve ikinci kırmızı çizgi de sistem radarlarının çalıştırılması.” bilgileri dikkat çekti.

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