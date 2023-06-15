Metin Külünk: Eşcinsellik İslam'ı tasfiye operasyonudur Ensonhaber Gündem Özel Programı'na konuk olan Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk'den LGBT konusunda ciddi uyarılar geldi. Külünk, Eşcinselliğin İslam'ı tasfiye operasyonu olduğunu belirterek LGBT derneklerinin derhal kapatılması gerektiğini söyledi.

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LGBT mevzusu son zamanlarda tüm dünya gündemini meşgul eden konuların başında geliyor.

Özellikle 'Onur Haftası' adı altında sapkın düşünceler meşrulaştırılmakta ve birçok ülke ve marka bu sapkın akıma çanak tutmakta.

Türkiye ise bu küresel sorun karşısında vatandaşın hakkını korumayı sürdürüyor.

Ensonhaber Youtube kanalında ise Türkiye ve dünya gündeminin nabzı sıcağı sıcağına tutulmaya devam ediliyor.

Ensonhaber'in konuğu Metin Külünk oldu

Ensonhaber Gündem Özel Programı'nda İlker Koç konuğu, Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk oldu.

Sapkın LGBT akımına karşı mücadelesiyle tüm kamuoyundan takdir toplayan Metin Külünk programda dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"Milli güvenlik meselesi"

Metin Külünk, LGBT meselesinin topyekun bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti.

"LGBT dernekleri derhal kapatılmalıdır"

LGBT derneklerinin derhal kapatılması gerektiğini söyleyen Külünk şu ifadeleri kullandı:

Netflix küresel paganizmin silahıdır. Netflix eşcinselliğin, zombi insan modelini dayatmakta ve büyük operasyonun en büyük parçasıdır. Netflix devletimizin bekası için kapatılmalıdır. LGBT dernekleri derhal kapatılmalıdır. CHP’li belediyelerin Avrupa’dan aldığı fonlarla LGBT faaliyeti yapmalarına derhal dur denilmelidir. Ülkemizde 200’ün üzerinde anaokulunda LGBT paçavrasının renkleri kullanılmaktadır. Topyekün bu artık bir milli güvenlik meselesidir.

"İki kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz"

Metin Külünk'ün Ensonhaber canlı yayınında söylediği sözlerden öne çıkan satır başları şu şekilde:

2030 yılında dünya hakikat bakımından iki boyutlu olacak. Havva ve Adem’in soyundan gelenlerle diğer tarafta şeytanın hileleriyle hakka karşı batılın buluştu nokta olacak. İki kutuplu bir dünyaya doğru gidiyoruz.



Pandemi ve Biontech aşısı da çok açık bir şekilde küresel paganizmin DSÖ aracılığıyla dünyaya dayattığı ve dünya nüfusunun azaltılmasına yönelik bir operasyon olduğu ortadadır. 2030’lu yıllara giderken dünyayı büyük bir salgınla tekrardan buluşturmak isteyecekler.

"Eşcinsellik İslam’ı tasfiye operasyonudur"