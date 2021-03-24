Metin Külünk kimdir? AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk hakkında bilgiler..

Merakla beklenen MKYK üyeleri, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından açıklandı. 75 ismin arasında yer alan Metin Külünk ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Metin Külünk kimdir?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi bugün yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüzükte yapacakları düzenlemeyle 50 kişiden oluşan MKYK'nın bundan sonra 75 kişiden oluşacağını duyurdu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yer alan isimler belli oldu. Listede yer alan isimlerden biri de Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk oldu.

Peki, Metin Külünk kimdir, kaç yaşındadır? Metin Külünk ne iş yapıyor? İşte Metin Külünk hakkında merak edilenler...

METİN KÜLÜNK KİMDİR?

16 Aralık 1960 tarihinde Rize'nin Güneysu ilçesinde dünyaya gelen Metin Külünk'ün baba adı Muhammet, anne adı Şaziment'tir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Külünk, iş hayatına 1984 yılında özel bir firmada başlamış ve çeşitli kademelerde yöneticilik görevlerini üstlenmiştir.

TBMM 24, 25 ve 26. Dönem İstanbul Milletvekili olan Külünk; Milli Türk Talebe Birliği Orta Öğrenim Yönetim Kurulu Üyeliği, Akıncılar Teşkilatı, Milli Selamet Partisi İl Gençlik Yönetim Kurulu Üyeliği, AK PARTİ İstanbul İl Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Teşkilat Başkanlığı, İstanbul İl SKM Başkanlığı görevlerini icra etmiştir.

Yayımlanmış 7 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunan Külünk, evli ve 1 çocuk babasıdır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir.

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