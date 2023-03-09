Metin Külünk, muhalefet partilerinin seçmenleriyle ilgili değerlendirmede bulundu Eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk, altılı masayı oluşturan partilerin tabanlarının bu birleşimden rahatsız olduklarını söyledi. Külünk ayrıca tabanlardaki yaşanan sosyolojik kırılmaya da dikkat çekti.

Altılı masanın adayı sonunda belirlendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefetin yeni Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Yapılacak seçimlere sayılı günler kala siyasette gündem kızışırken, Ensonhaber de siyaset arenasının önemli isimlerini konuk ediyor.

Külünk, altılı masanın seçmen tabanını değerlendirdi

Bu kapsamda eski AK Parti Milletvekili Metin Külünk de, İlker Koç'un sunumuyla yayınlanan Gündem Özel programında altılı masanın tabanını değerlendirdi.

Altılı masayı oluşturan partilerin tabanlarıyla ilgili dikkat çeken sosyolojik gözlemlerde bulunan Külünk, yaşanan kırılmaya vurgu yaptı.

"CHP'nin tabanındaki yurtsever Atatürkçüler rahatsız"

Külünk, partilerin tabanlarının bu oluşumdan ve alınan kararlardan rahatsız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Siyasette 24 saat çok önemlidir. Dolayısıyla öncelikle şunu ifade edeyim, masadaki yöneticilerin bir arada oturup sağladıkları uzlaşıdan ziyade bir de sosyolojik olarak kırılmalara bakmak gerek. CHP’nin tabanındaki yurtsever Atatürkçülerin tümü CHP’nin geldiği bu noktadan ciddi anlamda rahatsız.

Ha keza İyi Parti’nin sosyolojik tabanının çok önemli bir kesiminin masanın bu anlamda Türkiye’nin temel meselilerine nasıl baktığında dolayı masanın duruşundan ciddi rahatsız. Saadet Partisi’nin sosyolojik tabanı, tepe yönetiminin Erbakan Hoca’nın mücadelesine, açıktan samimiyetsizlik yapan bu politikalarından ciddi rahatsız.