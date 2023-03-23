Metin Külünk'ten çarpıcı açıklamalar: PKK ve FETÖ, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor Ensonhaber'e konuşan AK Parti 24-25 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İstanbul Sözleşmesi'nden PKK'nın muhalefeti desteklemesine kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu. Külünk, Kılıçdaroğlu'nun PKK ve FETÖ tarafından desteklendiğini söyledi.

Haber Merkezi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.

Siyasi partiler de bu kapsamda çalışmalarını iyice hızlandırdı.

Hal böyle olunca siyasetin bilinen isimleri Ensonhaber'e konuk olmaya devam ediyor.

YouTube kanalımızda yayınlanan Gündem Özel programının son konuğu ise AK Parti 24-25 ve 26. dönem İstanbul Milletvekili Metin Külünk oldu.

Metin Külünk, Ensonhaber'e konuştu: İstanbul Sözleşmesi aile kavramını çürütüyor

Ensonhaber ekranlarına dikkat çeken açıklamalarda bulunan deneyimli siyasetçi, İstanbul Sözleşmesi'nden savunma sanayiine kadar birçok konuya değindi.

Külünk, İstanbul Sözleşmesi adı altında aile kavramının çürütülmeye çalışıldığını söyledi.

"Muhalefet dayatılan bu modele itiraz etmiyor"

İstanbul Sözleşmesi ile cinsiyetsizliğin önünün açılacağını ifade eden Külünk, "Siz hiç bu ülkede bu masanın etrafındakilerin, insanın ve ailesinin çürümesinin önünü açacak İstanbul Sözleşmesi’nin çatısı altına saklanmış toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında cinsiyetsizleştirme ve insanın cinsinin iptaline yönelik Davos hattının ve Soros’un dayattığı bu modelin itiraz ettiğini gördünüz mü?" dedi.

Konuya ilişkin sözlerine devam eden Külünk, bir sonraki adımın pedofili ve ensesti meşrulaştırmak olduğunu belirtti.

"PKK, Kandil'de mağaradan çıkıp Ankara'da karşılanmak istiyor"

Külünk'e daha sonra, "Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi sonrası PKK’nın elebaşı Duran Kalkan muhalefete destek vereceklerini duyurdu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

Külünk konuya ilişkin, "PKK ne istiyor, Kandil’de mağaradan çıkıp Ankara’da kıyafetleriyle karşılanmak istiyor. Milletimiz kararını versin. PKK kadrolarının parlamentoda vücut bulmalarını ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nı istiyor. Bunu da İslamı tahrip etmek için kullanıyor." şeklinde cevap verdi.

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasındaki irade Kandil iradesidir ve Pensilvanya iradesidir"

Metin Külünk daha sonra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK ve Pensilvanya tarafından desteklendiğini ifade etti.

"Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki irade Kandil ve Pensilvanya iradesidir" diyen Külünk, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: