Metin Külünk'ten İzmir mesajı: İyi bir adayla AK Parti, İzmir’i kazanır Ensonhaber canlı yayınına katılan AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk'ten yerel seçimlere dair iddialı mesajlar geldi. Külünk, sokakta karşılığı olan bir adayla İzmir'in rahat bir şekilde kazanılabileceğini vurguladı.

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14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimler sonuçlandı ve Türkiye'nin geleceği belirlendi.

Genel seçimlerin ardından gözler bu kez de yerel seçimlere çevrildi.

AK Parti ise seçimlere aylar kala çalışmalarına hız verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim startı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği toplantılarla çalışmalara start verdi.

Şehir şehir, köy köy tüm noktalarda vatandaşlarla buluşulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın gönlüne hitap eden adaylarla seçime girileceğini vurguladı.

Ensonhaber siyasetin nabzını tutuyor

Yerel seçimlere hazırlık sürerken Ensonhaber canlı yayınlarla siyasetin nabzını tutmayı sürdürüyor.

İlker Koç'un moderatörlüğünde sunulan canlı yayının konuğu AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk oldu.

Külünk'ten yerel seçim mesajı

Programda yerel seçimlere ilişkin iddialı mesajlar veren Külünk, AK Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı tekrardan alacağını ifade etti.

"İyi bir adayla İzmir'i alırız"

Metin Külünk, İzmir konusunda ise sokağın destekleyeceği bir adayla AK Parti'nin İzmir'i de kazanabileceğini ifade etti.

"Sokakta karşılığı olan bir adayla seçimler kazanılacaktır"

Metin Külünk çarpıcı açıklamalarında şunları kaydetti:

İstanbul, AK Parti’nin yerel seçimleri kazanmasını bekliyor. Sokakta karşılığı olan bir adayla seçimler kazanılacaktır. İyi bir adayla AK Parti, İzmir’i kazanır. Düzgün profillerle çıkalım İstanbul’u da alırız Ankara’yı da alırız İzmir’i de alırız Adana’yı da alırız kimsenin kuşkusu olmaz.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi PKK’nın siyasi uzantılarının saklanma yeridir"