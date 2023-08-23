14 ve 28 Mayıs'ta yapılan seçimler sonuçlandı ve Türkiye'nin geleceği belirlendi.
Genel seçimlerin ardından gözler bu kez de yerel seçimlere çevrildi.
AK Parti ise seçimlere aylar kala çalışmalarına hız verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim startı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği toplantılarla çalışmalara start verdi.
Şehir şehir, köy köy tüm noktalarda vatandaşlarla buluşulacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın gönlüne hitap eden adaylarla seçime girileceğini vurguladı.
Ensonhaber siyasetin nabzını tutuyor
Yerel seçimlere hazırlık sürerken Ensonhaber canlı yayınlarla siyasetin nabzını tutmayı sürdürüyor.
İlker Koç'un moderatörlüğünde sunulan canlı yayının konuğu AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk oldu.
Külünk'ten yerel seçim mesajı
Programda yerel seçimlere ilişkin iddialı mesajlar veren Külünk, AK Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'yı tekrardan alacağını ifade etti.
"İyi bir adayla İzmir'i alırız"
Metin Külünk, İzmir konusunda ise sokağın destekleyeceği bir adayla AK Parti'nin İzmir'i de kazanabileceğini ifade etti.
"Sokakta karşılığı olan bir adayla seçimler kazanılacaktır"
Metin Külünk çarpıcı açıklamalarında şunları kaydetti:
İstanbul, AK Parti’nin yerel seçimleri kazanmasını bekliyor. Sokakta karşılığı olan bir adayla seçimler kazanılacaktır. İyi bir adayla AK Parti, İzmir’i kazanır. Düzgün profillerle çıkalım İstanbul’u da alırız Ankara’yı da alırız İzmir’i de alırız Adana’yı da alırız kimsenin kuşkusu olmaz.
"İzmir Büyükşehir Belediyesi PKK’nın siyasi uzantılarının saklanma yeridir"
İzmir alınacak. CHP’nin yıllardır İzmir’i kazanması nedeni oradaki başarıları değildir. Bizim İzmir’i anlayamamızdandır. İyi adaylarla iyi stratejilerle ilçe ilçe İzmir kazanılır. CHP’nin İzmir’deki derebeylik yapısı İzmir’i garanti görüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi PKK’nın siyasi uzantılarının saklanma yeridir.