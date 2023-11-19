Metin Uca son yolculuğuna uğurlandı: Cenaze töreninde gerginlik çıktı Ünlü sunucu Metin Uca, son yolculuğuna uğurlandı. 62 yaşında hayatını kaybeden Uca’nın cenaze namazı sırasında gerginlik yaşandı. O anlarda cenazeye katılanlarla birlikte imam duruma tepki gösterdi ve gerginlik son buldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren televizyon programcısı, yazar ve sunucu Metin Uca, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Uca, Ankara Kocatepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine Fenerbahçe forması koyulduğu görüldü.

Gerginlik çıktı: Camiye getirilmeyi istemiyordu

Metin Uca için cenaze namazının kılındığı sırada bir grubun "Camiye getirilmeyi istemiyordu" diyerek bağırdığı duyuldu.

Bunun üzerine cenazeye katılanlar ve imam tepki gösterdi.

Namaz kılanların arkasından bir grubun ise yuhlamaları yine imamın araya girmesiyle son buldu.

Cenazeye katılanlar ve imam tepki gösterdi

Uca, Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.

Öte yandan Metin Uca, ölmeden önce çıktığı bir programda yaptığı konuşmasında vasiyetiyle ilgili konuşmuştu.

"İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum"

Uca, "Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul boğazından serpilmesini istiyorum. İki yüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum" demişti.