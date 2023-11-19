İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar ve sunucu Metin Uca, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Metin Uca için Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Törende, Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan ve yakınları taziyeleri kabul etti.
CHP'li isimler törene katıldı
Cenazeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile meslektaşları katıldı.
Törende Uca'nın yakınları duygusal anlar yaşadı.
Cenaze namazında gerginlik çıktı
Metin Uca için cenaze namazının kılındığı sırada bir grubun "Camiye getirilmeyi istemiyordu" diyerek bağırdığı duyuldu.
Bunun üzerine cenazeye katılanlar ve imam tepki gösterdi.
Namaz kılanların arkasından bir grubun ise yuhlamaları yine imamın araya girmesiyle son buldu.
Toprağa verildi
Namazın ardından alkışlarla araca taşınan Metin Uca'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Defin işlemleri sırasında imam, Uca için dualar okudu.
Yakılmak istiyorum demişti
Ölümüyle sevenlerini yasa boğan ünlü televizyoncu, verdiği bir röportajda vasiyetini açıklayarak "Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul Boğazı'ndan serpilmesini isterdim ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. İki yüzlü törenleri istemiyorum." demişti.
Uca'nın yakılma vasiyetine karşılık cenazesi için namaz kılınması ise sosyal medyada gündem oldu.
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