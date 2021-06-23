Metin Yener kimdir? Sayıştay Başkanı Metin Yener'in biyografisi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda, Sayıştay Başkanlığına Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener seçildi. Peki Sayıştay'ın yeni başkanı Metin Yener kimdir?

TBMM Genel Kurulu'nda, Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçimde, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener, 255 oyla yeni Sayıştay Başkanı olarak seçildi.

Bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener'in hayatı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Yener, devletin çeşitli kademelerinde görev aldı.

Peki Metin Yener kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Sayıştay'ın yeni başkanı Metin Yener'in hayatı ve biyografisi...

METİN YENER KİMDİR?

1972 yılında Ankara'da dünyeye gelen Metin Yener, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur.

Gazi Üniversitesi'nde İktisat Politikası, Indiana Üniversitesinde Kamu Yönetimi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlayen Yener, devletin çeşitli kademelerinde görev almıştır.

2012 yılında Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdür Yardımcılığına, 2014'de ise Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

2018 yılından bugüne Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü görevini sürdüren Yener, evli ve iki çocuk sahibidir.