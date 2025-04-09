Metin Yıldız, Gezi Parkı'nda yaşananları anlattı: Ayşe Barım'ın rolüne dikkat çekti

Haber Merkezi

CHP'de boykota destek vermeyen sanatçılar hedefte...

İBB'de yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla CHP'nin başlattığı boykot kampanyası, adeta bir "linç kampanyasına" dönüştü.

BOYKOTA SESSİZ KALDI, LİNÇ YEDİ

Bir dönem Ekrem İmamoğlu'nun en büyük destekçilerinden olduğunu söyleyen oyuncu Metin Yıldız, boykot kampanyasına karşı sessiz kalması nedeniyle eleştirilen ünlüler arasındaki yerini aldı.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

2014 yılında İmamoğlu ile katıldığı bir etkinlikteki fotoğrafı sosyal medyada dolaşıma sokulan Yıldız, 'neden destek vermiyorsun' eleştirilerine günler sonra yanıt verdi.

"SORAN OLURSA ÇOK YOĞUNUM"

2014'te kimse yokken İmamoğlu'nun yanında olduğunu belirten Yıldız, "Kendisine oy vermek için 2 bin km yol yaptım, bir film için kendisini aradım; yazmadı, dönmedi. Tekrar aradım, mail attım fakat maalesef çok yoğundu kendileri. O gün yanında olmayanlarla bir takım sanatsal faaliyetler yürütüyordu. Neden bir şey paylaşmıyorsun diyen, soran olursa; çok yoğunum" dedi.

GEZİ PARKI'NI ANLATTI

Açıklamaları tüm kesimler tarafından takip edilen Metin Yıldız bu kez Gezi Parkı olaylarında yaşananları anlattı.

Oraya gelen ünlülerin Ayşe Barım tarafından organize edildiğini söyleyen Yıldız, en önde bağıranların dizilerde başrollere geldiklerini belirtti.

"AYŞE BARIM VE MUADİLLERİ TEKELLEŞMİŞLER"

Gezen tavuk gibi ortada kaldıklarını söyleyen Yıldız, "Ben, Ayşe Barım ve muadilleri tekelleşmişler, gençlere yeni yüzlere asla fırsat vermiyorlar diye bağırmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"AYŞE BARIM HAKKINDA TEK KELİME KONUŞMUYORLAR"

Metin Yıldız açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Merhaba Arkadaşlar. Bu gün Geziyi konuşacağız. Gezici sanatçılar vardı şimdi çıtları çıkmıyor. Neden? Ayşe Barım hakkında konuşmuyorlar hiç tek kelime yok. Neden? Korkuyorlar mı? Hayır onlar korkusuzdur. Bir gün gür çıkacak sesleri. Ne zaman? Seslerini çıkarabilecekleri konforlu bir alan bulduklarında. Bunlar kolkola omuz omuza verdiklerinde birbirlerinden cesaret alan o günün koşullarında kendilerini kahraman zanneden halka yaranmak için ellerine geçen bu fırsatı kaçırmayan tedirgin artistlerdi. Ellerinde megafon vardı. Bir de telefon. Karşılarında kamera.

"BAĞIRAN AKTÖR GİTTİ PADİŞAH OLDU"

Oradaydım. Birisi tam bir aktör gibi bağırıyordu. 'Bir daha sizin dizilerinizde oynamayacağım. Bir daha sizin satılmış penguenli kanallarınızda çıkmayacağım' Çok bağırdı. Oradaydım onu alkışladım. Başka bir aktör bağırdı. 'Dizi süreleri çok uzun yazarlar çocuklarını göremiyor' Oradaydım, onu da alkışladılar ben de alkışladım. Diğer aktör durur mu yapıştırdı cevabı. 'Set emekçileri çok zor şartlarda çalışıyor' Ben de alkışladım. Kadın aktrist de bağırdı. 'Telif Hakları Yasası çıkmalı' Daha çok alkışşş. Ben de alkışladım. Sonra bi baktık o en çok bağıran iki ay sonra dizilerdeki yerini aldı. Sadece Gezi'den iki ay sonra çıkmam dediği her yere çıktı bir daha da oradan çıkmadı. Sonra bağıran adam aktör gitti padişah oldu. Sonra kadın aktrist gitti kraliçe oldu. Sonra hepsi gitti en güzel yerden izlemeye başladılar dizileri. Televizyonun içinden. Hem de sıcak karavanlarında, hem de klimalı, hem de pek havalı, hem de Ayşe Barım’lı.

"BEN ORADA OLMAYACAĞIM"