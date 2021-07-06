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- Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki bölgede tespit edilen PKK’lı 2 terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 06.07.2021 - 09:59
- Güncelleme : 06.07.2021 - 10:07
Türk askerinin Irak'ın kuzeyindeki operasyonları, kararlılıkla devam ediyor.
Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle hain teröristlerin yuvalandığı bölgeler yerle bir ediliyor.
Bu kapsamda Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), başarıyla sonuçlanan operasyona ilişkin bilgi vererek "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.