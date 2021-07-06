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    Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki bölgede tespit edilen PKK’lı 2 terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 06.07.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 10:07
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    Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

    Türk askerinin Irak'ın kuzeyindeki operasyonları, kararlılıkla devam ediyor.

    Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle hain teröristlerin yuvalandığı bölgeler yerle bir ediliyor.

    Bu kapsamda Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

    2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), başarıyla sonuçlanan operasyona ilişkin bilgi vererek "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

    Metina bölgesinde 2 PKK lı terörist öldürüldü #1

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