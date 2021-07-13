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    Metina bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Pençe Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.07.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 11:11
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    Metina bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Irak'ın kuzeyinde görevli Türk askeri, başarılı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

    Pençe-Şimşek Operasyonu kapsamında, Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

    2 TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), operasyona ilişkin bilgi vererek "Terör örgütü PKK’yı hava harekâtları ile etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Pençe Şimşek operasyonu kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

    Metina bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1

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