Metina bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Bölgede tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Türk askerinin, terör örgütü üyeleri ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Metina bölgesinde hava harekatı düzenlendi.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." denildi.