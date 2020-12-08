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- Metina bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Metina bölgesinde 3 terörist öldürüldü
Bölgede tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı 3 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 08.12.2020 - 10:36
- Güncelleme : 08.12.2020 - 11:01
Türk askerinin, terör örgütü üyeleri ile mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.
Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen başarılı operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Metina bölgesinde hava harekatı düzenlendi.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." denildi.