Kahraman Türk askeri, terörle mücadelesini soluksuz sürdürüyor.
Bu kapsamda, terörle mücadelenin yoğun olduğu Irak'da operasyonlara ağırlık veriliyor.
Çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, ülkenin kuzeyinde bulunan Metina'da teröristlerin saklandığı bir noktayı tespit etti.
5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
28-29 Kasım 2024 tarihlerinde operasyon hazırlıklarını tamamlayan Mehmetçik, hava harekatı düzenledi.
Düzenlenen hava harekâtı sonucunda, Metina bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
"TERÖRÜN KAYNAĞINI KURUTMAKTA AZİMLİYİZ"
Operasyonun detayları ve görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, şu ifadelere yer verildi:
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor.
Irak’ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!
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