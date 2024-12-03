Haber Merkezi

Kahraman Türk askeri, terörle mücadelesini soluksuz sürdürüyor.

Bu kapsamda, terörle mücadelenin yoğun olduğu Irak'da operasyonlara ağırlık veriliyor.

Çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, ülkenin kuzeyinde bulunan Metina'da teröristlerin saklandığı bir noktayı tespit etti.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

28-29 Kasım 2024 tarihlerinde operasyon hazırlıklarını tamamlayan Mehmetçik, hava harekatı düzenledi.

Düzenlenen hava harekâtı sonucunda, Metina bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

"TERÖRÜN KAYNAĞINI KURUTMAKTA AZİMLİYİZ"

Operasyonun detayları ve görüntüleri, Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor.

Irak’ın kuzeyine 28-29 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtı sonucunda Metina bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!

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Büşra Yıldız
Muhabir