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Metina bölgesinde PKK'lı 3 terörist öldürüldü

Metina bölgesinde PKK'lı 3 terörist öldürüldü

TSK ile MİT’in çalışmasıyla tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.