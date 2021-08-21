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    Metina bölgesinde PKK'lı 3 terörist öldürüldü

    TSK ile MİT’in çalışmasıyla tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.08.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 15:15
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    Metina bölgesinde PKK'lı 3 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) terörle mücadele kapsamındaki koordineli çalışmaları, başarılı sonuçlar getirmeye devam ediyor.

    Ortak çalışmalar doğrultusunda son olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

    SALDIRI PLANLARINI YAPAN 3 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Harekat sonucu bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

    Operasyonu ise Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan MSB, "Güçlü, Kararlı, Muktedir... TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Metina bölgesinde PKK lı 3 terörist öldürüldü #1

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