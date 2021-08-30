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    Metina bölgesine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

    TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 30.08.2021 - 14:17
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    Metina bölgesine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü

    MSB: "Göklerin Kartalları her daim görevinin başında! TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

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