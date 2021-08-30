- Haberler
- Gündem Haberleri
- Metina bölgesine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü
Metina bölgesine hava harekatı: 3 terörist öldürüldü
TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 30.08.2021 - 14:17
MSB: "Göklerin Kartalları her daim görevinin başında! TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."
AYRINTILAR GELECEK...