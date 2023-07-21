Metina’da 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi Türk askeri, Irak’ın kuzeyini teröristlerden ayıklıyor. Son operasyon ile 3 PKK’lı daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, “Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz” mesajını verdi.

ensonhaber.com Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hedefi, terörü kaynağında yok etmek… Bu için proaktif ve kesintisiz operasyonlar yapılıyor. Irak'ın kuzeyinde operasyon Terörle amansız bir şekilde mücadele eden kahramanlar, bunun karşılığını da alıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yapılan son terörist avına ilişkin bilgiler paylaştı. 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi Bakanlık, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu. Açıklamada, “Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz” denildi…