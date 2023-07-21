Metina’da 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi
ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hedefi, terörü kaynağında yok etmek…

Bu için proaktif ve kesintisiz operasyonlar yapılıyor.

Irak'ın kuzeyinde operasyon

Terörle amansız bir şekilde mücadele eden kahramanlar, bunun karşılığını da alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yapılan son avına ilişkin bilgiler paylaştı.

3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Bakanlık, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, “Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz” denildi…