- Haberler
- Gündem Haberleri
- Metina'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
Metina'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
MİT, Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda tespit edilen teröristlere nokta atışı yapıldı.
- AA & Ensonhaber
- 21.10.2021 - 10:27
- Güncelleme : 21.10.2021 - 11:17
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.
Terörle mücadelesini kararlılıkla yürüten Türkiye, başarılı operasyonlarına bir yenisini bekledi.
5 TERÖRİST HEDEF ALINDI
Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, MİT tarafından iki ayrı nokta atışı operasyon yapıldı.
7 ve 11 Ekim tarihlerinde PKK/KCK mensubu 5 terörist, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.