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    Metina'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

    MİT, Irak'ın kuzeyinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda tespit edilen teröristlere nokta atışı yapıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 21.10.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 11:17
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    Metina'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Irak'ın kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor.

    Terörle mücadelesini kararlılıkla yürüten Türkiye, başarılı operasyonlarına bir yenisini bekledi.

    5 TERÖRİST HEDEF ALINDI

    Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, MİT tarafından iki ayrı nokta atışı operasyon yapıldı.

    7 ve 11 Ekim tarihlerinde PKK/KCK mensubu 5 terörist, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

    Metina da 5 terörist etkisiz hale getirildi #1

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