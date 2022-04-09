Metro İstanbul, 1 Nisan'da 2 milyon 520 bin yolcu taşıdı

Metro İstanbul, 1 Nisan'da 2 milyon 520 bin yolcu taşıdı

1 Nisan'da günlük yolcuda rekora ulaşan Metro İstanbul, 2 milyon 520 bin yolcu taşıdı. 2,5 milyonuncu yolcu Cüneyt Özdemir’e plaket ve hediye paketi verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, belediye iştiraklerinden Metro İstanbul 1 Nisan'da 2 milyon 520 bin yolcu taşıdı.

Şirket, tarihindeki en yüksek yolcu sayısına ulaştı.

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, 2,5 milyonuncu yolcu Cüneyt Özdemir’e plaket ve hediye paketi takdim etti. BELBİM verilerinden 2 milyon 500 bininci yolcunun kimlik bilgilerine ulaştıklarını aktaran Soy, Cüneyt Özdemir'e teşekkür etti.

“Belki 3 milyonuncu da ben olurum”

Özdemir ise 1 Nisan cuma akşamı M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nı kullanarak Mecidiyeköy'e gittiğini belirterek, "Aşçılık yapıyorum ve sürekli metroya biniyorum. En çok M1 ve Mecidiyeköy-Mahmutbey hatlarını kullanıyorum. Belki 3 milyonuncu yolcu da ben olurum." ifadelerini kullandı.

Ekim ayı hedefi 3 milyon

Soy, Metro İstanbul'un salgın öncesinde günde yaklaşık 1 milyon 900 bin yolcu taşıdığını, 2019'un sonlarına doğru yolcu sayısının bazı günlerde 2 milyon 400 binlere ulaştığını, Nisan 2020 itibarıyla 200 binlere kadar düşen yolcu sayısında son aylarda yeniden artış başladığını söyledi.

1 Nisan'da 2 milyon 520 bin yolcuya ulaştıklarını, bu durumda koronavirüs etkilerinin azalmasının yanı sıra yeni açılan 3 hattın da etkisinin olduğunu ifade eden Soy, yaz döneminde İstanbul'un boşalmasıyla birlikte yolcu sayısında düşüş beklediklerini söyledi.

Soy, ekim ile kasım aylarında günlük 3 milyon yolcuya ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.