Metro Turizm muavini yolcu kıza bakarak mastürbasyon yaptı

Metro Turizm muavininin, otobüste seyir halindeyken 17 yaşındaki yolcuya cinsel istismarda bulunduğu görüntüler ortaya çıktı.

Metro Turizm skandalları bitmiyor..

Son skandal ise 20 Ekim 2020 tarihinde, Edirne-İstanbul seferini yapan otobüste meydana geldi.

YAN KOLTUKTA MASTÜRBASYON

Saat 09.00'da Edirne'den İstanbul'a doğru yola çıkan Metro Turizm’e ait otobüste seyahat eden 17 yaşındaki bir kız çocuğu, yan koltukta kendisini izleyerek mastürbasyon yapan muavini cep telefonuyla görüntüledi.

Yolcu, kayıt altına aldığı cinsel saldırı görüntülerini de sosyal medya hesabından yayınladı.

Muavin yolcu kıza bakarak mastürbasyon yaptı VİDEO

DAHA ÖNCE DE CİNSEL İSTİSMAR YAŞANDI

Metro Turizm, geçtiğimiz yıllarda da cinsel istismar skandallarıyla gündeme gelmişti.

2016 yılında, Muğla'dan İstanbul'a giden üniversite öğrencisi bir genç kız, uyuduğu esnada yanındaki Metro Turizm çalışanının cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Yaşanan olayın ardından binlerce vatandaşın tepkisi üzerine firma yetkilileri tarafından özür mesajı yayınlanmıştı.

2017 yılında ise aynı firmada çalışan bir şoförün cinsel istismar görüntüleri, sosyal medyada gündeme gelmişti. Bu olayın ardından ise firma yetkilileri tarafından, “Görüntüler 2 ay önce bir yolcumuz tarafından kaydedilerek bize gönderildi. İzledikten sonra şoförün iş akdine son verdik.” açıklaması yapılmıştı.