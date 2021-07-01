Metrobüs de İstanbul trafiği de 'normale' döndü

Metrobüs de İstanbul trafiği de 'normale' döndü

Korona kısıtlamalarının büyük ölçüde kaldırılması ile birlikte İstanbul trafiği ve megakentin en büyük toplu ulaşım aracı metrobüsler, eski yoğunluğuna ulaştı.

Türkiye'deki vaka sayılarının düşmesiyle aşılanmanın da hız kazanmasıyla bugün itibarıyla normalleşme dönemine geçildi.

Mesai saatlerinin 08.30'a çekilmesi ve uzaktan çalışma yönteminden vazgeçilmesi ile birlikte İstanbul trafiği, saat 07.00'den itibaren eski yoğunluğuna döndü.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Beylikdüzü'nden Avcılar ve Küçükçekmece'ye kadar olan kesimde D-100'deki araçlar ilerlemede zorluk çekti. Aynı yoğunluk kentin diğer kesimlerinde de görüldü.

Metrobüs de İstanbul trafiği de 'normale' döndü VİDEO

METROBÜSLER TIKLIM TIKLIM

Koronavirüs ile ilgili alınan önlemlerin kaldırılması ile birlikte metrobüslerdeki yarı kapasite ile yolcu alma kuralı da kaldırılırken, yeni dönemde işlerine gitmek isteyenler bu araçlara büyük ölçüde yöneldi. Beylikdüzü ve Avcılar'dan kısa sürelerle hareket eden araçlar yoğunluğu eritmeye yetmedi.

Metrobüslere birçok durakta binmek mümkün olamazken, araca adım atabilen yolcular kendilerini 'Şanslı' hissettiklerini söyledi.