Avcılar'da yaşanan metrobüs kazasının bilerek yapıldığını söyleyen kişiyi, Ekrem İmamoğlu teselli etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazası sırasında yaralanan bazı yolcuları hastanede ziyaret etti.

"Şoförler eskiden kalma"

Boynundan yaralanan bir yolcu, "Otobüs şoförleri, metrobüs şoförleri herhalde eskiden kalmalar. Sizi sabote etmek adına da çok şeyler yapılıyor. Büyük ihtimalle İBB başarısız gösterilmek isteniyor." sözleriyle Ekrem İmamoğlu'na dert yandı.

"Ahlak dışı şeyler oluyor"

Ekrem İmamoğlu da, "Bütün soruşturmaları, idari anlamda gerekeni yapacağız. Çok ahlak dışı şeyler dönüyor." diyerek aynı fikirde olduğunu belirtti.

Metrobüs kazasında yaralanan yolcu: İBB'yi sabote ediyorlar VİDEO