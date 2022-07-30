Çalışma saatleri haftada 45 saatten 40 saate düşürülecek İETT şoförleri, yılda 4 ikramiye alırken, yıllık izinleri de 14 günden 22 güne çıkartılacak.

İstanbul'da uzun süredir devam eden metrobüs arızalarından sonra yeni araçlar hizmete giriyor.

Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kurtköy'deki İETT garajında tören düzenledi.

Törende İETT şoförlerinin çalışma şartlarındaki yeni uygulamalar da belli oldu.

12 maaş 4 ikramiye

Buna göre İstanbul'da görev yapan şoförler 12 aylık maaşlarına ek yılda 4 kez ikramiye alacak.

Çalışma saatleri 40 saate düşüyor

4 ikramiyeye ek olarak şoförlerin çalışma saatleri de azalıyor. Şoförlerin mesai saatleri haftalık 45 saatten 40 saate düşürülecek.

Metrobüs şoförlerinin yeni çalışma şartları belli oldu VİDEO

Yıllık izin 14 günden 22'ye çıkacak

Mesai saatleri düşerken izinler de artırılıyor. Şoförlerin yıllık izinleri 14 günden 22'ye çıkarken 8 gün de sosyal izin hakları olacak.

Belediyenin yardımlarından yararlanacaklar

İETT şoförleri bunların yanında belediyenin sosyal yardım paketi, tahsil yardımı, ramazan yardımı gibi yardımlarından da yararlanacak.

"İşinizi iyi yaptıkça pirimleriniz artacak"



Burada konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şoförlerin İETT kurumuna ait değerlendirmelere göre de pirim kazanacağını belirterek, "Başarı puan ödülü, hasarsızlık pirimi, direksiyon pirimi, vardiya pirimi gibi İETT kurumuna ait motivasyon kaynaklarınız da olacak. Yani işinizi iyi yaptıkça pirimleriniz artacak." dedi.