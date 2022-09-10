Metrobüs şoförünün kaza öncesi görüntüleri: Çok fena oldum

Avcılar'da 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasının nedeni ortaya çıktı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde meydana gelen metrobüs kazasının detayları ortaya çıkmaya başladı.

Kaza öncesi araç kamerasına yansıyan görüntülerde, sürücünün yolculardan yardım istediği tespit edildi.

"Çok kötü oldum"

Küçükçekmece yönünden gelen metrobüsün sürücüsü Mahsur K.'nin "Çok kötü oldum, bana ambulans çağırın" dediği duyuluyor.

Saniyeler sonrasında ise metrobüs karşı şeride geçerek Levent T. yönetimindeki metrobüs ile çarpışıyor.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza yapan metrobüs sürücüsü Mahsur K.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

"Bir rahatsızlığı yoktu"

İHA'ya kaza ile ilgili konuşan metrobüs sürücüsünün kardeşi Fatih K., “Dün akşam saat 20.00 sıralarından beri ağabeyim hastanede yoğun bakım ünitesinde yatmakta. Tedavisi devam ediyor inşallah iyi olacaktır, biz Ankara dönüşünde bu haberi öğrendik ve şoke olduk. Yakınlarımız kaza ile ilgili görüntüleri izlemişler. Ağabeyim durak çıkışı fenalaşıp kendini iyi hissetmediğini söyleyerek ambulans istemiş ve elini başına götürmüş o esnada bilinci gidiyor. Hızının 13 KM/H olduğu söyleniyor. Bildiğimiz kadarı ile bir rahatsızlığı yoktu varsa da şu anda öğreneceğiz biz de.” dedi.

Şoförün yardım öncesi yardım isteği VİDEO