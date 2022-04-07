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- Metrobüs tarifesi 2022: Durak sayısına göre metrobüs kaç TL? Tam-öğrenci metrobüs ücretleri...
Metrobüs tarifesi 2022: Durak sayısına göre metrobüs kaç TL? Tam-öğrenci metrobüs ücretleri...
- Haber Merkezi
- 07.04.2022 - 15:55
- Güncelleme : 07.04.2022 - 16:07
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin zam talebinin kabul edilmesiyle birlikte toplu ulaşımda yüzde 40 oranında artış oldu.
Her gün binlerce vatandaşın kullandığı metrobüs ücretleri de zamlandı.
İstanbulkart ile sağlanan ödemelerde tam ve öğrenci kartları için geçerli olacak fiyatlar belli oldu.
Metrobüs, yolcu taşıma sisteminde toplamda 44 durak bulunması nedeniyle en çok tercih edilen araçlardan birisi. Peki metrobüse ne kadar zam geldi, kaç tl oldu? İşte durak sayısına göre metrobüs ücretleri 2022...
Durak sayısına göre metrobüs ücretleri 2022
Metrobüs ücretleri de gelen zam ile yeni ücret tarifeeri aşağıdaki gibi oldu;
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1 durak 5,49'a, indirimli öğrenci 2,42'ye,
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2 durak 6,57'ye, öğrenci 2,63'e,
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3 durak 7,67'ye öğrenci 3,07'ye,
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4-9 durak 8,76'ya öğrenci 3,50'ye,
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10-15 durak 9,63'e öğrenci 3,74'e,
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16-21 durak 10,07'ye, öğrenci 3,74'e,
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22-27 durak 10,40'a öğrenci 3,74'e,
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28-33 durak 10,63'e öğrenci 3,74'e,
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34-43 durak 11,38'e öğrenci de 3,74'e yükseldi.