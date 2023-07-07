:Metrobüs yollarında asfalt eridi: Vatandaş şikayetçi Metrobüs yollarında meydana gelen bozulmalar vatandaşları bezdirdi. Özellikle, Okmeydanı- Perpa kısmında yıpranan asfaltın çukurlaşmalar oluşturduğu, metrobüslerin yıpranmış yollardan geçişleri sırasında sallandığı görüldü.

DHA

İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor...

Megakent'te en çok tercih edilen ve en yoğun ulaşım aracı olan metrobüs, sık sık arızalanarak gündeme geliyor.

Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula giden vatandaşlar, mağdur eden metrobüslere yönelik İBB yönetimine tepkilerini dile getiriyor.

Yollar eridi

İstanbul ulaşımında kilit rol oynayan metrobüs yollarında ise bu sefer bozulmalar meydana geldi.

Özellikle Okmeydanı - Perpa bölgesinde, asfaltın bir kısmının eridiği, bazı noktalarda çukurlaşmalar oluştuğu görüldü.

Vatandaşlar şikayetçi

Metrobüsü kullananlar da yollardaki bozulmalardan şikayetçi olduklarını belirtti.

"Sürekli kasis varmış gibi hissediyoruz"

Yolculardan Seher Özyurt yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yolda giderken sürekli hareketlilik, bir iniş çıkış, sürekli kasis varmış gibi hissediyoruz. Çalışmalar olduğu zaman yolcu açısından yoğunluk oluyor kalabalık aynı şekilde devam ediyor. Trafiksiz olması açısından çocuklarımızla olduğumuz zaman metrobüsü tercih ediyoruz, yoğunluk azaltılırsa, yollara bakım yapılırsa çok iyi olur.

"Yolun bakımından memnun değiliz"

Yolculardan Serhat Çelik ise açıklamasında şunları söyledi:

Metrobüsü aralıklı olarak kullanıyorum genelde işe giderken minibüs kullanıyorum. Belli noktalarda yolculuk esnasında zıplıyor otobüs. Yolun bakımından çok da memnun değiliz, bakımların yapılması lazım.

'Beyaz Yol' ile kaplanacak

İBB ise 'Beyaz Yol' uygulamasında Cevizlibağ-Yenibosna arası tamamlandığını hattın Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz ve Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri güzergahında yenileme çalışmalarına başladığı belirtti.

Çift yönlü toplam 42 kilometrelik yol sökülerek 'Beyaz Yol' ile kaplanacağı kaydedildi.

Kalıcı olarak yenilenecek

Avrupa yakasındaki toplam 58 kilometrelik metrobüs yolunun beton malzemeyle kalıcı olarak yenileceği vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'den yapılan açıklamada, proje ile metrobüs hattında 21 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmayacağı kaydedilirken "her yıl 2 defa yapılan bakım çalışmasına gerek duyulmayacak. Bakım maliyetleri ortadan kalkacak." denildi.

"Beton dökümünün olduğu istasyon 36 saat kapalı kalacak"

İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: