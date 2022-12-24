Metroda cinsel içerikli dizi izleyen kadını cam yansıması ifşa etti

Metroda cinsel içerikli dizi izleyen kadını cam yansıması ifşa etti

Ekranını gizlediğini sanan kadın yolcu, cinsel içerikli dizi izlemeye başladı. Bir başka yolcu tarafından kayda alınan görüntülerde, kadının ekranı cama yansıdı.

Toplu ulaşım araçlarında her geçen gün ilginç bir olay yaşanıyor.

Yurt dışında kaydedilen görüntülerde bu kez bir kadın başroldeydi.

Metroda ilerleyen kadın yolcu dizi izlemeye başladı.

Cinsel içerikli dizi izlerken ekranı cama yansıdı

Kimsenin kendisini görmediğini düşünen kadın, cinsel içerikli dizi izledi.

Bu sırada, ekranını gizlediğini sanan kadının telefonu cama yansıdı.

Bir başka yolcu tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte o anlar...

Metroda cinsel içerikli dizi izleyen kadını cam yansıması ifşa etti VİDEO

